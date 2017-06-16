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В 2018 году в Ф-1 может появиться китайская команда

16 июня 2017, пятница. 13:01. Авто

В паддоке ходят слухи о том, что в 2018 году в Формуле-1 может появиться новая команда с базой в Великобритании и финансированием из Китая. При этом в руководстве серии никто ничего не знает об этом, однако уже были предприняты попытки переманить людей из существующих команд в новую конюшню.

«К некоторым из наших людей обращались с вопросом о том, интересно ли им поработать в новой команде», — рассказал руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, слова которого приводит Auto Motor und Sport.

Следует отметить, что на данный момент для регистрации новой команды необходимо не только иметь лицензию ФИА и финансовые гарантии в размере $ 20 млн, но и подтверждение способности оказывать финансирование команды и техническую поддержку на протяжении пяти лет.

Источник: Auto Motor und Sport Сообщить об ошибке
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Кристиан Хорнер Формула-1
Новости. Авто
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