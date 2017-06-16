Инженер Магнуссена: по характеру Кевин очень похож на Райкконена

Гоночный инженер Кевина Магнуссена Джулиано Сальви сравнил характер пилота «Хааса» с характером гонщика «Феррари» Кими Райкконена.



«Он очень честный и прямолинейный, что мне очень нравится. По характеру Кевин мне очень напоминает Кими, они оба скандинавы… Они не заботятся о политике, у них нет маски.



Первое впечатление может ввести вас в заблуждение, потому что им очень тяжело установить связь с вами. Но когда вы узнаёте их глубже, то видите, что они действительно открыты.



Они похожи на кошек. Если они боятся, вы видите это. Если злятся, вы видите это. И это действительно здорово. Вы знаете, что они думают и чувствуют. После встречи с Кевином никогда не возникает мысли: «Он сказал мне одно, но на самом деле это может означать нечто другое». Нет, он сказал это, потому что так думает», — цитирует Сальви Ekstra Bladet.