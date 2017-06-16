Ферстаппен: трасса в Баку является довольно уникальной

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий к предстоящему Гран-при Азербайджана.



«На мой взгляд, в Баку довольно особенная уличная трасса, и она действительно уникальна с точки зрения наличия довольно широких секций, а также участков, которые являются самыми узкими в календаре



Второй сектор более узкий, чем те части трассы в Монако, которые всегда считались очень сложными. Когда въезжаешь в старый город и минуешь замок, то это весело и сложно, но и для зрителей это зрелище является захватывающим. Эта часть трассы является моей любимой. Есть быстрая прямая, но она кажется достаточно длинной и позволяет немного расслабиться.



Старый город интересен, поэтому я считаю, что должен в этом году провести там один вечер и посмотреть, что там есть в магазинах», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».