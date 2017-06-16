З. Браун: между «Маклареном» и Алонсо нет никакой напряжённости

Руководитель «Макларена» Зак Браун сказал, что у команды хорошие отношения с Фернандо Алонсо, несмотря на все неудачи по ходу сезона.



«Я думаю, что Фернандо нравится атмосфера в «Макларене», и я не думаю, что есть другая команда, за которую бы он хотел гоняться больше, чем за нашу. Но он хочет бороться за высокие места, и я это понимаю. Между «Маклареном» и Алонсо нет никакой напряжённости, отношения никогда не были более здоровыми. Он расстроен (результатами), но мы все расстроены», — цитирует Брауна испанское издание AS.



Тем не менее босс «Макларена» осознаёт, что убедить Алонсо остаться в команде будет очень сложно: «Мы ясно дали понять, что хотим, чтобы он остался, и он не скрывает, что хотел бы остаться. Но нам нужен лучший гоночный болид. Вот к чему сводится всё наше внимание».