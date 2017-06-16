Вольф: во время гонок мне хочется ударить Арривабене

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о своих отношениях с конкурентами из «Феррари», а также поделился мыслями об эмоциональной составляющей гонок Формулы-1.

«Во время гонки мне хотелось бы ударить Арривабене, но после завершения этапа я могу признать, что соперник проделал отличную работу. Я уважаю «Феррари», сам бренд и страсть Италии. Да, можно ненавидеть проигрыш, это очень больно. Но вместе с тем, держа эмоции при себе, вы уважаете чужую работу.

Когда я бью кулаком во время гонки, это не значит, что я хочу ударить кого-то из соперников, вообще, это выглядит достаточно глупо, но это эмоции. Операторы снимают Формулу-1 на протяжении двух часов, и я не могу уберечься от таких кадров. Даже если я буду ковырять в носу, камеры это тоже запишут", — приводит слова Вольфа Channel4 на своей официальной странице в «Твиттере».