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Вольф: Росберг злобный, он пытался использовать все средства против Хэмилтона

17 июня 2017, суббота. 10:08. Авто

Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что Нико Росберг плёл больше интриг во время борьбы с Льюисом Хэмилтоном.

«Тот, кого больше нет в команде. Злобный. Нико просто пытался использовать все средства, какие у него были. С Нико и Льюисом в игре были факторы, о которых мы даже могли не знать. Они вышли из разного окружения и боролись, пока росли. С двумя напарниками, которым машина позволяет бороться за титул, гладких отношений не бывает», — цитирует Вольфа Daily Mail.

Также Вольф намекнул, что знаменитая авария Росберга в квалификации Гран-при Монако – 2014 могла быть умышленной. Тогда Хэмилтон обвинил напарника в срыве квалификации, но стюарды не нашли умысла в его действиях.

«У меня есть ответ, но я думаю о том, как его напишут», — сказал Вольф.

Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Нико Росберг Тото Вольф
Новости. Авто
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