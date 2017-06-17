Линн: были близки к тому, чтобы пожертвовать квалификацией

Победитель квалификации «24 часов Ле-Мана» в классе LMP2 Алекс Линн признался, что его команда почти принесла квалификацию в жертву гоночному темпу.

«Я бы сказал, что мы на самом деле были близки к тому, чтобы пожертвовать всем ради гоночного темпа. Мы использовали совсем не много комплектов шин, всё время проводили длинные отрезки и в прямом смысле сделали одну попытку в начале Q3. А в Q2 у нас даже попыток не было. К счастью, нам и этого хватило», — приводит слова Линна Autosport.

Линн выступает за G-Drive вместе с Романом Русиновым.