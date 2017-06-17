Кубица: нет повода радоваться слишком сильно из-за моих тестов

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица заявил, что успех его тестов с «Рено» не стоит переоценивать.

«Я знаю, что ожидания фанатов выросли после этих тестов, но нет повода радоваться слишком сильно. Время покажет. За последние шесть лет многое случилось в моей жизни, я сильно изменился.

Я буду работать над достижением поставленной себе цели. Ещё рано говорить, какова она и получится ли у меня. Но я готовлю себя к самым высоким целям. Два года назад люди давали мне мало шансов на возвращение за руль болида Ф-1. Но я сделал это и сделал неплохо», — цитирует Кубицу Autosport.