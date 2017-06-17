Гюнтер выиграл первую гонку Ф-3 в Венгрии, Шумахер — девятый, Мазепин — 12-й

Максимиллиан Гюнтер выиграл первую гонку европейской Формулы-3 на «Хунгароринге». Вторым стал Джейк Хьюз. Третье место занял Джехан Дарувала.
Мик Шумахер финишировал на девятом месте. Никита Мазепин закончил гонку 12-м.
Формула-3. «Хунгароринг». Первая гонка
1. Максимиллиан Гюнтер (Prema Powerteam)
2. Джейк Хьюз (HitechGP) +5.873
3. Джехан Дарувала (Carlin) +6.509
4. Джоуи Моузон (Van Amersfoort Racing) +7.142
5. Каллум Илотт (Prema Powerteam) +9.473
6. Харрисон Ньюи (Van Amersfoort Racing) +12.034
7. Гуанью Чжоу (Prema Powerteam) +13.726
8. Ландо Норрис (Carlin) ++14.313
9. Мик Шумахер (Prema Powerteam) +21.944
10. Джоэл Эрикссон (Motopark) +22.406
...
12. Никита Мазепин (HitechGP) +25.038.