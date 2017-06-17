«Мерседес» должен до октября определиться с участием в Формуле-E

«Мерседес» должен до октября решить, станет ли выставлять свою команду в Формуле-E на сезон-2018/19. Компания имеет опцию на участие в чемпионате, но уже пропустила дедлайн на регистрацию в качестве производителя.

«Думаю, их интерес высок. Но если они придут на сезон-2018/19, то не будут зарегистрированы как производители. Посмотрим, что они решат. Их опция в силе до октября, и они могут выбрать», — приводит слова руководителя Формулы-E Алехандро Агага Autosport.

Ранее Агаг заявил о желании видеть команду в серии «Феррари».