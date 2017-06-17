Боттас: моя задача — стабильно выступать и развивать болид

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что стабильность важнее всего для продления контракта с командой.

«Думаю, от меня требуется стабильное выступление. Суть в том, чтобы выступать на уровне болида и помогать с его развитием. Нам надо работать как команда и выигрывать гонки. Обычно этого и требуют. Раз „Мерседес“ выигрывающая команда высокого уровня, то она многого ждёт от пилота. Почти каждый пилот хотел бы выступать здесь и, конечно, я должен быть хорош, чтобы остаться. Моя цель — долгосрочные отношения с командой. Надеюсь, это возможно», — приводит слова Боттаса Autosport.