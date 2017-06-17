«Имола» прошла омологацию ФИА и может принимать гонки Формулы-1

Автодром «Имола» прошёл омологацию ФИА. Теперь трасса сможет принимать этапы чемпионатов мира по автоспорту, в том числе и Формулы-1.

«Надеюсь, вскоре придёт подтверждение от национальных властей, что мы выполнили обещание, данное президентом ACI (Итальянского автомобильного клуба — прим. „Чемпионата“), — приводит слова президента автодрома Уберто Севатико Эстенсе Corriere dello Sport.

Слова Эстенсе сочли отсылкой на обещание президента ACI Анджело Стикки Дамиани о том, что очередь проводить Гран-при Италии Ф-1 дойдёт и до «Имолы».