Оруджев и Исаакян выступят в Европейской серии Ле-Ман

Пилоты молодёжной программы SMP Racing Егор Оруджев и Матевос Исаакян, выступающие в нынешнем сезоне в Формуле V8 3.5, примут участие в Европейской серии Ле-Ман на спортпрототипе Dallara.

Имя третьего пилота экипажа будет объявлено позже. Дебютным этапом в серии для россиян станет 4-часовая гонка на австрийской трассе Red Bull Ring 23 июля 2017 года, сообщается в пресс-релизе SMP Racing.

Пилоты довольны таким решением руководства программы и с оптимизмом подходят к новому вызову в карьере.

«Как гонщику, мне всегда интересно попробовать новую технику. Конечно, вдвойне приятно осознавать, что мы причастны к новой странице в мировом автоспорте – созданию российского прототипа BR1», — заявил Оруджев.

«Мы с Егором прекрасно сработались в Мировой серии, и, уверен, у нас получится отличный экипаж. Да, наверное, будет непросто привыкнуть к новому формату гонок, к новым трассам, но, как всегда, мы настроены только на победу», — добавил Исаакян.

Отметим, в нынешнем сезоне чемпионата Формулы V8 3.5 Исаакян и Оруджев занимают пятое и шестое места в общем зачёте соответственно.