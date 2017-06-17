Магнуссен: в прошлом трасса в Баку предлагала хорошие возможности для обгона

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана, который состоится в Баку на следующей неделе.

«Я думаю, что сезон для нас складывается хорошо. Первый сезон для команды был очень хорош, и на второй год всегда сложно удерживать рост, но мне кажется, нам это удалось. Сейчас мы уже набрали столько же очков, сколько за весь предыдущий сезон, так что с точки зрения прогресса год уже удался. Это была наша задача-минимум — расти и сделать шаг вперёд по сравнению с прошлым годом.

Следующий этап будет весёлым. В поворотах болиды будут быстрее из-за прижимной силы, в то время как на прямых мы немного потеряем. Я уже знаю эту трассу и понимаю, какой поворот будет легче. Впечатления от прошлогодней гонки? Это было круто, Баку предлагал хорошие возможности для обгона, а такие действия всегда хороши.

Вообще трасса в Баку мне видится каким-то миксом Монцы и Монако, которые очень необычны. Так что я с нетерпением жду гонки", — приводит слова Магнуссена официальный сайт «Хааса».