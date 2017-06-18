«Тойота» лидирует на «24 часах Ле-Мана» после девяти часов, Петров — 4-й в LMP2

Экипаж «Тойоты» в составе Стефана Сарразена, Камуи Кобаяси и Майка Конвэя уверенно удерживает лидерство после девяти часов гонки «24 часа Ле-Мана». Второе место за пилотами «Порше» — Андре Лотеррером, Ником Тенди и Нилом Яни. Тройку лидеров замыкает ещё один экипаж «Тойоты» в составе Ляпьер/ Лопес/ Кунимото.

Экипаж команды Виталия Петрова занимает седьмое место в абсолюте и четвёртое — в своём классе.

«24 часа Ле-Мана». Положение после девяти часов.

1. Сарразен/ Кобаяси/ Конвэй (Toyota TS050 Hybrid)

2. Лоттерер/ Яни/ Тенди (Porsche 919 Hybrid)

3. Ляпьер/ Лопес/ Кунимото (Toyota TS050 Hybrid)

4. (LMP2 — 1) Сенна/ Каналь/ Прост (Oreca 07)

5. (LMP2 — 2) Пике/Ханссон/Беше (Oreca 07)

6. (LMP2 — 3) Джарвис/Танг/Лорен (Oreca 07)

7. (LMP2 — 4) Петров/ Труммер/ Гонсалес (Oreca 07)

8. (LMP2 — 5) Панчьятичи/Раг/Негран (Alpine A470 — Gibson)

9. (LMP2 — 6) Брэдли/Аллен/Маттели (Oreca 07 — Gibson)

10. (LMP2 — 7) Хирши/Грэйвз/Вернь (Oreca 07)

...

34. (LMP2 — 31) Сироткин/ Шайтар/ Алёшин (Dallara P217)