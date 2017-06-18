Вандорн: в Канаде защититься от «Рено» и «Уильямса» на прямых было невозможно

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн поделился мыслями о Гран-при Канады, а также рассказал о ожиданиях от предстоящей гонки в Баку.

«Я очень ждал гонки в Канаде и её начало сложилось для меня хорошо. После первого круга мне удалось выйти на 11-е место. После Сэйфти-кара всё изменилось, я потерял время и после этого „Уильямс“ и „Рено“ словно пролетали мимо меня. Защититься от них на прямых было невозможно. После передо мной была задача просто финишировать.

Думаю, что подобное может произойти и на трассе в Баку, посмотрим, как сложится ситуация. В любом случае, мы постараемся показать наш максимум", — написал Вандорн в своём блоге Motorsport.