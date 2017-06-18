Лидирующий «Порше» отправился в боксы, испытывая проблемы на «24 часах Ле-Мана»

Экипаж «Порше» в составе Ника Тэнди, Андре Лотеррера и Нила Джани продолжает удерживать лидерство после двадцати часов на гонке «24 часа Ле-Мана». Сейчас автомобиль из-за возникших проблем отправился в боксы.

Второе место занимают представители команды «Джеки Чан Рэйсинг» — Хо Пин Тун, Оливер Джарвис и Лорен Томас. Тройку лучших замыкает экипаж Пике/Ханссон/Беше.

Российский экипаж в составе Сироткина, Шайтара и Алёшина занимает 17-е место в своём классе.

«24 часа Ле-Мана». Положение после двадцати часов.

1. Лоттерер/Джани/ Тенди (Porsche 919 Hybrid)

2. (LMP2 — 1) Хо Пин Тун/Джарвис/Лорен (Oreca 07) +13 кругов

3. (LMP2 — 2) Пике/Ханссон/Беше (Oreca 07) +14 кругов

4. (LMP2 — 3) Панчьятичи/Раг/Негран (Alpine A470 — Gibson) +15 кругов

5. (LMP2 — 4) Брандл/Гомменди/Чен (Oreca 07 — Gibson) +17 кругов

6. (LMP2 — 5) Альбукерк/Оуэн/Саделеер (LIGIER JSP217 — Gibson) +2:00,132

7. (LMP2 — 6) Хирши/Грэйвз/Вернь (Oreca 07) +2:50,976

8. Бернхард/Бамбер/Хартли (Porsche 919 Hybrid) +3:36,:39

9. (LMP2 — 7) Брэдли/Аллен/Маттели (Oreca 07 — Gibson) +18 кругов

10. (LMP2 — 8) Бартез/Ббюре/Бертон (Ligier) +22 круга

...

30. (LMP2 — 17) Сироткин/ Шайтар/ Алёшин (Dallara P217) +1:16,778

