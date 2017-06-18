Шайтар: из-за поломок потеряли порядка двух часов, даже для Ле-Мана это слишком

Виктор Шайтар, пилот SMP Racing, выступающий в гонке «24 часа Ле-Мана» в одном экипаже с Михаилом Алёшиным и Сергеем Сироткиным, рассказал о возникших у экипажа технических проблемах, стоивших команде около двух часов времени.



«У нас всё нормально с темпом, мы довольны нашей скоростью. Но машина ломалась, мы потеряли порядка двух часов на этом — просто стояли. Даже для Ле-Мана это слишком. У Михаила дважды возникали проблемы с дроссельной заслонкой, рулевую рейку меняли… В общем, всего понемногу. Неудачное стечение обстоятельств, ничего с этим не поделаешь. Это «24 часа Ле-Мана», — передаёт слова Шайтара корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко. — Но я как пилот и напарники не так сильно разочарованы, поскольку мы едем не на «Ореке», а на «Далларе», и в очень хорошем темпе — на уровне первой тройки, это радует».



Экипаж SMP Racing продолжает гонку на 16-м месте в классе LMP2. Экипажи G-Drive Racing, как и автомобиль команды «Манор», на котором выступал Виталий Петров, сошли с дистанции.