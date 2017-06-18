Штайнер: уверен, что «Хаас» будет прогрессировать и дальше

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер, подводя промежуточные итоги сезона, дал понять, что вполне доволен тем, как развивается команда.

«У нас есть взлёты и падения, но мы заработали очки в пяти гонках из семи. На ещё одном этапе мы были очень близки к этому, но нам помешали механические проблемы. Борьба в середине пелотона очень плотная, а потому заработать очки на пяти этапах — очень неплохо.

Конечно, нам надо завоёвывать больше очков, не только одно или два, но в целом я уверен, что «Хаас» будет прогрессировать и дальше. Что касается обновлений, то в ближайшей перспективе сделать серьёзный шаг будет непросто. Конечно, нам хочется прибавить в аэродинамике, но с другой стороны наши результаты растут, мы набираемся опыта, так что, думаю, мы на правильном пути», — приводит слова Штайнера официальный сайт «Хаас».