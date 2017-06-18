Раст выиграл вторую гонку DTM на «Хунгароринге»

Гонщик «Ауди» Рене Раст выиграл вторую гонку серии DTM на трассе «Хунгароринг». Вторым финишировал Маттиас Экстрём. Третье место занял Максим Мартен.
DTM. «Хунгароринг». Вторая гонка
1. Рене Раст («Ауди»)
2. Маттиас Экстрём («Ауди») +1.041
3. Максим Мартен («БМВ») +1.506
4. Нико Мюллер («Ауди») +1.861
5. Джейми Грин («Ауди») +5.772
6. Пол ди Реста («Мерседес») +7.884
7. Тимо Глок («БМВ») +8.694
8. Роберт Уикенс («Мерседес») +11.999
9. Гэри Паффет («Мерседес») +12.653
10. Майк Роккенфеллер («Ауди») +13.159.