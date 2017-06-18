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Раст выиграл вторую гонку DTM на «Хунгароринге»

18 июня 2017, воскресенье. 17:25. Авто

Гонщик «Ауди» Рене Раст выиграл вторую гонку серии DTM на трассе «Хунгароринг». Вторым финишировал Маттиас Экстрём. Третье место занял Максим Мартен.

DTM. «Хунгароринг». Вторая гонка

1. Рене Раст («Ауди»)
2. Маттиас Экстрём («Ауди») +1.041
3. Максим Мартен («БМВ») +1.506
4. Нико Мюллер («Ауди») +1.861
5. Джейми Грин («Ауди») +5.772
6. Пол ди Реста («Мерседес») +7.884
7. Тимо Глок («БМВ») +8.694
8. Роберт Уикенс («Мерседес») +11.999
9. Гэри Паффет («Мерседес») +12.653
10. Майк Роккенфеллер («Ауди») +13.159.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Пол ди Реста Тимо Глок DTM
Новости. Авто
18 июня 2017, воскресенье
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17:25 Раст выиграл вторую гонку DTM на «Хунгароринге»
17:01 Петров: если бы не авария, мы были бы на подиуме
16:12 «Порше» выиграл гонку «24 часа Ле-Мана», успев обогнать экипаж «Джеки Чан»
15:54 Штайнер: уверен, что «Хаас» будет прогрессировать и дальше
14:46 Раст выиграл квалификацию второй гонки DTM в Будапеште
14:17 Экипаж «Джеки Чан Рейсинг» лидирует на «24 часах Ле-Мана» после 22 часов
13:49 Шайтар: из-за поломок потеряли порядка двух часов, даже для Ле-Мана это слишком
13:34 Русинов: я думаю, гонщик «Порше» меня не заметил
13:22 Палмер: иногда я доволен своей работой, но отставание от Нико всё равно остаётся
12:13 Лидирующий «Порше» потерял скорость, испытывая проблемы на «24 часах Ле-Мана»
12:00 Русинов получил штраф за вчерашнюю аварию на гонке «24 часа Ле-Мана»
10:54 Вандорн: в Канаде защититься от «Рено» и «Уильямса» на прямых было невозможно
09:58 Экипаж Петрова сошёл после столкновения с «Тойотой»
09:20 «Порше» лидирует на «24 часах Ле-Мана» после 17-и часов, Сироткин — 17-й в LMP2
01:12 «Тойота» лидирует на «24 часах Ле-Мана» после девяти часов, Петров — 4-й в LMP2
00:52 Штайнер: я не против 25 гонок в сезоне
17 июня 2017, суббота
23:50 Магнуссен: в прошлом трасса в Баку предлагала хорошие возможности для обгона
23:11 «Тойота» лидирует на «24 часах Ле-Мана» после семи часов, Петров — 4-й в LMP2
22:06 «Уильямс» может стать заводской командой «Хонды»
21:35 Грожан: полиэтиленовые пакеты стоили нам очков в Баку в прошлом году
20:43 Хасегава: разочарование «Макларена» не означает разрыва отношений с «Хондой»
20:25 «Тойота» лидирует на «24 часах Ле-Мана» после 4-х часов, Петров — 7-й в LMP2
19:25 Оруджев и Исаакян выступят в Европейской серии Ле-Ман
18:28 Экипаж Русинова сошёл с гонки «24 часа Ле-Мана»
17:44 Ди Реста выиграл первую гонку DTM в Будапеште
16:52 Мазепину пришлось разносить огнетушители маршалам из-за опоздания
16:02 «Имола» прошла омологацию ФИА и может принимать гонки Формулы-1
15:35 Монгер может выступить на «24 часах Ле-Мана» в 2020 году
14:49 Боттас: моя задача — стабильно выступать и развивать болид
14:05 «Мерседес» должен до октября определиться с участием в Формуле-E
13:24 Раст выиграл квалификацию первой гонки DTM в Будапеште
13:00 Гюнтер выиграл первую гонку Ф-3 в Венгрии, Шумахер — девятый, Мазепин — 12-й
12:50 Кубица: нет повода радоваться слишком сильно из-за моих тестов
12:06 Линн: были близки к тому, чтобы пожертвовать квалификацией
11:30 Бывшие сотрудники «Манора» присоединились к китайскому проекту в Формуле-1
10:47 Де ла Роса: Алонсо пришлось уйти из «Феррари», не знаю, может ли он вернуться
10:08 Вольф: Росберг злобный, он пытался использовать все средства против Хэмилтона
09:24 Абитебуль: «Рено» сильно зависит от Хюлькенберга
00:45 Ожье протестирует болид «Ред Булл»
16 июня 2017, пятница
23:44 Роккенфеллер — лучший на первой тренировке DTM на «Хунгароринге»
22:54 Абитебуль: появление независимого производителя в Ф-1 снизит уровень технологий
21:46 Агаг: участие «Феррари» в Формуле-E очень возможно
20:16 Вольф: во время гонок мне хочется ударить Арривабене
19:42 Магнуссен: обстановка в «Хаасе» гораздо здоровее, чем в «Рено» и «Макларене»
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