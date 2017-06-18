Абитебуль: Формула-1 не может отказаться от электрификации моторов

Глава «Рено» Сириль Абитебуль считает, что Формуле-1 нельзя отказываться от гибридных моторов и большого влияния силовых установок на скорость машины.

«Мы производим автомобили, а мотор — сердце автомобильной индустрии. Так что мы считаем, что он должен быть превалирующим фактором в Формуле-1. При этом нам надо сделать ситуацию более сбалансированной, чем нынешняя, когда команды расставлены по силе их моторов.

Нужно найти баланс между влиянием мотора на скорость и тем, чтобы команда с блестящим шасси тоже добивалась успеха. Это первое.

Второе: мы верим в электрификацию. Мир движется к снижению выбросов в атмосферу, и Ф-1 не может запустить эволюцию в обратную сторону, так что электрификация нам нужна. В будущем все машины будут гибридными. Конечно, мы не имеем в виду электромобили. Но двигатель внутреннего сгорания и электрификацию нужно сбалансировать. Должен быть баланс между технологиями и шоу. Возможно, нынешний мотор слишком сложный и тяжёлый и не производит достаточной мощности и шума. Но мы готовы к любым обсуждениям в этом направлении", — цитирует Абитебуля F1i.