Боттас: не вижу разницы между собой и Хэмилтоном

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас уверен, что ни в чём не уступает своему напарнику трёхкратному чемпиону Формулы-1 Льюису Хэмилтону.

«Думаю, мы очень близки, не вижу разницы. Я верю в себя. У него больше опыта, он давно в команде, но я не вижу, почему не могу быть на его уровне. Это вполне возможно.

Я знаю, что могу выигрывать гонки, и уже доказал это. Но с таким напарником не просто бороться. Выступление рядом с Льюисом отлично меня мотивирует. Можно судить о себе по нему", — цитирует Боттаса F1i.