Шарапова поздравила «Порше» с победой в «24 часах Ле-Мана»

Российская теннисистка Мария Шарапова поздравил команду «Порше» с победой в марафоне «24 часа Ле-Мана».

«Большие поздравления „Порше“ с победой в „Ле-Мане“. Счастлива, что вчера познакомилась с Брендоном Хартли. Спасибо Марку Уэбберу за знакомство», — написала Шарапова в «Твиттере».

Экипаж «Порше» в составе Тимо Бернхарда, Брендона Хартли и Эрла Бамбера на круг опередил ближайших конкурентов на «Ле-Мане» и принёс своей команде третью подряд победу в этой гонке.

Фотография Шараповой с «24 часов Ле-Мана» доступна в её официальном "твиттере".