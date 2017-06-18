Кальтенборн: Формула-1 слишком углубилась в технику

Руководитель «Заубера» Мониша Кальтенборн считает, что Формула-1 слишком сильно увлеклась технологическими инновациями. По мнению Кальтенборн, такие новинки, как гибридные двигатели, делают чемпионат малопонятным для зрителей.

«Мы так углубились в технику, что даже некоторые люди из нашего спорта не вполне его понимают. Действительно ли нам это надо? Нет. Мы не в мире техники. Техническое совершенство — часть Формулы-1, но оно должно быть сбалансировано другими интересами», — приводит слова Кальтенборн Autosport.