Росберг: знаю, что Вольф обо мне думает

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг отреагировал на слова бывшего босса по «Мерседесу» Тото Вольфа.

«Знаю, что он обо мне думает. И что пишет английская газета, мне всё равно», — приводит слова Росберга агенство DPA.

Ранее Daily Mail опубликовала слова Вольфа о том, что Росберг плёл интриги в борьбе с Льюисом Хэмилтоном. Вольф не произнёс имени Росберга, назвав его «тем, кого больше нет в команде». Хэмилтон недавно также заявил, что Валттери Боттас куда лучший напарник, чем покинувший Ф-1 немец.