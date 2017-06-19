Команда «КАМАЗ-мастер» расширила партнёрство с компанией ESAB

16 июня спортивный центр команды «КАМАЗ-мастер» посетила делегация компании ЭСАБ. Визит был приурочен к пуску автоматической машины для плазменной и кислородной резки SGX 2000.



Сотрудничество ЭСАБ и «КАМАЗ-мастера» началось в апреле 2015 года. Компания ЭСАБ предоставляет команде оборудование, сварочные материалы и средства защиты для проведения работ по сварке и резке при подготовке к выступлениям и текущем ремонте, организует обучение технического персонала команды.



«Оборудование компании ESAB замечательно зарекомендовало себя как в производственном цехе команды, так и в условиях, когда команда находится в режиме гонки. Спортивный «КАМАЗ» имеет огромное количество болтовых соединений, но и сварочных швов, вероятно, не один километр. Каждый шов должен быть красивым, прочным и правильным. Наше партнерство с компанией ESAB очень серьёзно нас продвинуло в плане обеспечения надёжности спортивной техники», — прокомментировал расширение партнёрства с ESAB руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин, слова которого приводит пресс-служба команды.