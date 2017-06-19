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7-8 июля на «Сочи Автодроме» пройдёт 4-й этап Российской Дрифт Серии

19 июня 2017, понедельник. 15:00. Авто

7 и 8 июля «Сочи Автодром» примет одно из самых зрелищных автоспортивных соревнований – Российскую Дрифт Серию. Четвёртый этап РДС соберёт лучших пилотов России и ближнего зарубежья.

«Сочи запомнился высочайшим профессионализмом сотрудников трассы, это люди, которые уже не первый год проводят этап Формулы-1. Мы рассчитываем на то, что нам удастся порадовать болельщиков ещё более скоростной конфигурацией, и на удобных трибунах с экранами зрители смогут насладится зрелищем великолепного дрифта», — отметил генеральный директор РДС Дмитрий Добровольский.

«Настрой у меня боевой, и я уверен, что «Сочи Автодром» мне очень понравится. Остаётся немного поработать с машиной, настроить подвеску, чтобы не отставать от соперников. Хочется в Сочи попасть в топ-4, а ещё лучше — в призы, чтобы оставаться после четвёртого этапа в пятёрке лучших дрифтеров страны. Ждем всех любителей дрифта в Сочи!» — сказал со своей стороны победитель прошлого этапа Илья Фёдоров, пилот команды Tuning Factory Aimol.

Болельщики смогут увидеть заезды с трибун Т2 Виталия Петрова и Т3 Даниила Квята. Билеты уже в продаже. Для детей дошкольного возраста в сопровождении взрослых — бесплатный вход.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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