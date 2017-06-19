Алонсо: после близости к очкам в Канаде буду ещё более целеустремлён в Баку

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо дал комментарий к Гран-при Азербайджана.



«Баку — отличный город, после успеха дебютного Гран-при в прошлом году я с нетерпением жду гонки в Азербайджане. Как посол гонки в Баку я провёл там больше времени, чем мои коллеги. Это действительно хорошее место для гонки. Мы проезжаем буквально через исторический центр города, и старые городские стены создают прекрасный настрой.



После такой близости к завоеванию первых очков в сезоне в Монреале и очередного схода мы отправляемся в Баку с ещё большей целеустремлённостью. После возникновения проблем с мотором, нам, вероятно, придётся пойти на получение штрафа (из-за нового мотора). А узкая и извилистая трасса подразумевает, что обгонять будет очень тяжело. Тем не менее это не кажется невозможным, и мы продолжим бороться, как и всегда», — цитирует Алонсо пресс-служба «Макларена».