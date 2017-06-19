«Хонда» обещает привезти обновлённый мотор на Гран-при Азербайджана

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава пообещал «Макларену» некоторые обновления силовой установки на Гран-при Азербайджана.



«В Баку будет некоторое обновление двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Я не знаю, можно ли это будет назвать третьей спецификацией двигателя, но мы определённо введём какие-то обновления, даже если они будут промежуточными.



Однако, если вы улучшаете ДВС, уменьшается температура выхлопных газов, что приводит к уменьшению энергии, получаемой от турбины и MGU-H. Ситуация более сложная, чем люди могут себе представить», — цитирует Хасегаву F1i.