Скульптура на фестивале скорости в Гудвуде в этом году посвящена Экклстоуну

Бывший промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун будет отмечен скульптурой на предстоящем фестивале скорости в Гудвуде, который будет проходить с 29 июня по 2 июля. Каждый год известный лондонский художник Джерри Джуда готовит к фестивалю скорости в Гудвуде монументальные тематические изваяния. В 2017 году будет представлена скульптура, созданная в честь Экклстоуна, сообщает Autocar.



В прошлом году скульптура была посвящена марке «БМВ».



Основатель фестиваля скорости в Гудвуде Лорд Марч отметил, что новой скульптурой организаторы хотели бы отметить вклад Экклстоуна в автоспорт.