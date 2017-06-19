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Скульптура на фестивале скорости в Гудвуде в этом году посвящена Экклстоуну

19 июня 2017, понедельник. 17:03. Авто

Бывший промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун будет отмечен скульптурой на предстоящем фестивале скорости в Гудвуде, который будет проходить с 29 июня по 2 июля. Каждый год известный лондонский художник Джерри Джуда готовит к фестивалю скорости в Гудвуде монументальные тематические изваяния. В 2017 году будет представлена скульптура, созданная в честь Экклстоуна, сообщает Autocar.

В прошлом году скульптура была посвящена марке «БМВ».

Основатель фестиваля скорости в Гудвуде Лорд Марч отметил, что новой скульптурой организаторы хотели бы отметить вклад Экклстоуна в автоспорт.

Источник: Autocar Сообщить об ошибке
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Берни Экклстоун
Новости. Авто
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