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Опубликован предварительный календарь Формулы-Е на следующий сезон

19 июня 2017, понедельник. 17:47. Авто

Всемирный совет ФИА по автоспорту утвердил предварительную версию календаря чемпионата Формула-Е на следующий сезон. По плану сезон будет открыт двумя гонками в Гонконге 2 и 3 декабря 2017 года. В календаре запланированы ещё два двойных этапа — в Нью-Йорке и Монреале.

Ранее сообщалось, что один из этапов Формулы-Е вновь может пройти в Москве. В предварительном календаре российская столица не фигурирует, однако при этом не определён хозяин этапа, который должен состояться 9 июня 2018 года.

Формула-Е. Сезон-2018. Предварительный календарь

Гонконг — 2 и 3 декабря 2017 года
Марракеш, Марокко — 13 января 2018 года
Сантьяго, Чили — 3 февраля
Мехико, Мексика — 3 марта
Сан-Паулу, Бразилия — 17 марта*
Рим, Италия — 14 апреля
Париж — 28 апреля
???, Германия — 19 мая**
??? — 9 июня**
Нью-Йорк — 7 и 8 июля***
Монреаль — 28 и 29 июля.

* — должно быть подтверждено дополнительно.
** — место проведения будет объявлено дополнительно.
*** — дата может быть изменена.

Источник: FIA Сообщить об ошибке
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Теги
Формула-E
Новости. Авто
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