Опубликован предварительный календарь Формулы-Е на следующий сезон

Всемирный совет ФИА по автоспорту утвердил предварительную версию календаря чемпионата Формула-Е на следующий сезон. По плану сезон будет открыт двумя гонками в Гонконге 2 и 3 декабря 2017 года. В календаре запланированы ещё два двойных этапа — в Нью-Йорке и Монреале.

Ранее сообщалось, что один из этапов Формулы-Е вновь может пройти в Москве. В предварительном календаре российская столица не фигурирует, однако при этом не определён хозяин этапа, который должен состояться 9 июня 2018 года.

Формула-Е. Сезон-2018. Предварительный календарь



Гонконг — 2 и 3 декабря 2017 года

Марракеш, Марокко — 13 января 2018 года

Сантьяго, Чили — 3 февраля

Мехико, Мексика — 3 марта

Сан-Паулу, Бразилия — 17 марта*

Рим, Италия — 14 апреля

Париж — 28 апреля

???, Германия — 19 мая**

??? — 9 июня**

Нью-Йорк — 7 и 8 июля***

Монреаль — 28 и 29 июля.

* — должно быть подтверждено дополнительно.

** — место проведения будет объявлено дополнительно.

*** — дата может быть изменена.