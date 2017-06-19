Вольф: Хэмилтон сейчас в лучшем состоянии с момента прихода в «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что трёхкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон пребывает в лучшей форме за всё время выступления в немецкой команде.

«Льюис сейчас в лучшем состоянии, в каком я его видел за пять лет, с момента его прихода в команду. Не только потому, что он провёл отличный уик-энд в Монреале, но и потому, что он прекрасно справляется с трудными днями. Так и определяются лучшие. Когда становится тяжело, они быстро справляются и выжимают максимум из своих возможностей», — приводит слова Вольфа BBC.