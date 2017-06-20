Кубица вернётся за руль болида «Лотус» E20 на фестивале скорости в Гудвуде

Польский гонщик Роберт Кубица совершит очередное возвращение за руль болида Формулы-1 на предстоящем фестивале скорости в Гудвуде, который будет проходить с 29 июня по 2 июля, сообщает Motorsportweek. 2 июля Кубица совершит заезды в болиде 2012 года «Лотус» E20, за рулём которого недавно провёл тесты в Валенсии. В ходе частных испытаний «Рено» поляк проехал 115 кругов.

Тесты сразу же породили слухи о возможном возвращении Кубицы в Ф-1 с «Рено», однако босс французской команды Сироиль Абитебуль поспешил их развеять.