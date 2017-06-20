«Хонда» не планирует увольнять Хасегаву, несмотря на текущие проблемы с мотором

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава сказал, что в высшем руководстве японского производителя не задумываются о его замене.



«Не я принимаю решение о своём будущем. Если кто-то захочет заменить меня на этой должности, я буду должен повиноваться. Но в «Хонде» никто не думает о том, чтобы заменить меня на этой позиции. Основное внимание уделяется работе и достижению прогресса. Пока я здесь, я буду делать всё, что в моих силах.



Мы не удовлетворены нашей текущей работой. Мы очень стараемся, но не удовлетворены, мы очень расстроены и разочарованы. Быть может, есть кто-то, кто может управлять этой программой лучше. Если такой человек есть, хоть я и буду не очень счастлив, но уступлю эту позицию», — цитирует Хасегаву Autosport.