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Масса: после схода в Канаде рассчитываю на финиш в очках в Баку

20 июня 2017, вторник. 13:41. Авто

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса дал комментарий к предстоящему Гран-при Азербайджана.

«Мне не терпится вернуться в эту приятную страну и на эту уникальную трассу, которая является сердцем города. На этом треке есть множество поворотов под прямым углом и секция от 16-го поворота до конца длинной прямой, которая проходится на полном газу. В прошлом году мы там финишировали двумя машинами в очковой зоне. После моего раннего схода в Канаде я надеюсь показать в Баку хороший результат и набрать очки», — приводит слова Массы пресс-служба «Уильямса».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Уильямс Фелипе Масса Формула-1 Гран-при Канады
Новости. Авто
20 июня 2017, вторник
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