Масса: после схода в Канаде рассчитываю на финиш в очках в Баку

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса дал комментарий к предстоящему Гран-при Азербайджана.



«Мне не терпится вернуться в эту приятную страну и на эту уникальную трассу, которая является сердцем города. На этом треке есть множество поворотов под прямым углом и секция от 16-го поворота до конца длинной прямой, которая проходится на полном газу. В прошлом году мы там финишировали двумя машинами в очковой зоне. После моего раннего схода в Канаде я надеюсь показать в Баку хороший результат и набрать очки», — приводит слова Массы пресс-служба «Уильямса».