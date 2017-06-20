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Ник Фрай: Алонсо мог достичь большего, принимай он верные решения

20 июня 2017, вторник. 15:21. Авто

Бывший управляющий директор «Брауна» и «Мерседеса» Ник Фрай считает, что Фернандо Алонсо мог бы быть уже четырёхкратным чемпионом, если бы принимал верные решения для своей карьеры. Фрай рассказал, что в 2008 году Алонсо отказался о предложения «Хонды», впоследствии ставшей «Брауном».

«Фернандо Алонсо следовало отправиться за Ником Фраем и Россом Брауном в 2009 году. Если бы он это сделал, то был бы четырёхкратным чемпионом мира сегодня. Фернандо Алонсо может быть одним из утраченных талантов. Если бы он принимал правильные решения, то его карьера была бы намного лучше», — цитирует Фрая F1i.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
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Браун ГП Фернандо Алонсо
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