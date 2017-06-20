«Порше» будет присутствовать на заседании по новому моторному регламенту Ф-1

Представители «Порше» будут присутствовать на заседании, посвящённом моторному регламенту Формулы-1 на 2021 год, которое состоится по ходу Гран-при Австрии, сообщает F1Today. В минувший уик-энд «Порше» в третий раз подряд выиграл гонку «24 часа Ле-Мана», однако немецкий производитель пока не определился с тем, как долго он намерен оставаться в чемпионате WEC.



«Мы теперь знаем регламент «Ле-Мана» на 2020 год. В следующие дни в «Пежо» должны принять решение, придут они в чемпионат или нет. Но даже если они это сделают, мы должны подумать о том, хотим ли мы ещё два-три года выступать в «Ле-Мане». На данный момент я не готов дать оценку», — сказал босс команды «Порше» Фриц Энзингер.