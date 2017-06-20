Перес: темп «Форс Индия» в Монреале — хороший знак перед гонкой в Баку

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес дал комментарий к предстоящему Гран-при Азербайджана.



«После Монреаля я позитивно настроен. Машина была быстрой, и мы были конкурентоспособными. Эта трасса всегда была одной из лучших в календаре, и мы там были успешны. Это хороший знак перед гонкой в Баку, где нас ждёт ещё одна трасса с длинными прямыми и большими зонами торможения. Мне всегда нравились уличные трассы. Команда проделала отличную работу по улучшению машины в последних нескольких Гран-при. Думаю, в этот уик-энд мы также будем в хорошей форме.



Воспоминания о прошлогодней гонке в Баку всё ещё сильны. У нас был отличный темп, и мне понравилась конфигурация трассы. Было здорово отыграть потерянные за замену коробки передач позиции и финишировать на подиуме. Это был один из моих лучших уик-эндов в Формуле-1. Если мы вновь сможем нащупать оптимальные настройки, то сможем побороться за приличное количество очков», — цитирует Переса пресс-служба «Форс Индия».