Губернатор: перенос сроков Гран-при России — это комфорт наших отдыхающих

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал сроки переноса Гран-при России с весны на лето, дав понять, что такая инициатива поможет региону лучше подготовиться к столь масштабному событию.

«С инициативой изменения сроков проведения российского этапа „Формулы-1“ край выступал несколько месяцев назад, и здесь очень важно, что коллеги поддержали нас в этом вопросе. Речь идёт об аренде рекламных площадей, продвижении событий. Теперь же и мы, и наши партнёры сможем этих рисков избежать.

В это время в городе традиционно очень много отдыхающих, значительно больше, чем в мае. Уверен, многие из них захотят стать зрителями гонок «Формулы-1». Поэтому перенос сроков Гран-при — это, прежде всего, комфорт наших отдыхающих, которые уже привыкли к тому, что Сочи — это круглогодичный центр событийного туризма", — приводит слова Кондратьева ТАСС.