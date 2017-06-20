Вольф: ситуация с контрактом оказывает на Боттаса давление

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал ситуацию с контрактом одного из пилотов команды Валттери Боттаса, согласившись с тем, что неопределенное будущее ставит финна в не очень комфортные условия.

«Как по мне, он начал хорошо выступать с самой первой гонки, он уже завоевал поул и одержал очень убедительную победу на Гран-при. Его скорость и то, как он влился в коллектив, очень порадовали нас. Да, конечно, он находится не в комфортных условиях из-за ситуации с контрактом, это оказывает на него определённое давление.

Но, когда мы делали ему предложение, он знал, что мы не будем спешить с вопросом продления контракта, так как в 2018 и 2019 годах рынок пилотов будет более открытым. Он знал это, и потому мы не будем спешить, но в целом команда считает, что Валттери делает хорошую работу", — приводит слова Вольфа Crash.