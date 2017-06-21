Кэри уверен в будущем Гран-при Китая и Гран-при Сингапура

Глава Формулы-1 Чейз Кэри уверен в том, что этапы чемпионата в Китае и Сингапуре состоятся без каких-либо проблем. Вопросы по проведению этих Гран-при возникли после опубликования предварительного календаря на следующий сезон. В нём было указано, что гонки в Шанхае и Сингапуре ещё требуют подтверждения.

По словам Кэри, вопросы по проведению этих этапов являются формальностью.

«Наша цель состоит в том, чтобы у Формулы-1 были гонки в Шанхае и в Сингапуре. Сейчас мы ведём переговоры о новом соглашении, оно ещё не подписано, но у нас хорошее общение, и наши ожидания заключаются в том, что эти гонки будут в календаре. Ведём конструктивный диалог, но мы должны быть точны в работе.

Мы ожидаем 21 гонку в календаре, а не 19, и мы бы не заявляли 21 этап, если бы сомневались в этом. Но реальность такова, что на сегодняшний день соглашения ещё нет", — приводит слова Кэри Crash.