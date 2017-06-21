В «Заубере» готовят большие обновления и ставят цель попасть в середину пелотона

Глава «Заубера» Мониша Кальтенборн рассказала о перспективах команды по ходу текущего сезона, дав понять, что серьёзно рассчитывает на грядущие в июле обновления.

«Сейчас машина находится не на своём месте, и команда знает, что она должна сделать её более конкурентоспособной. Это очевидная цель. Мы привезём немного обновлений в Австрию, а потом на этапы в Великобританию и Венгрию, это станет большим шагом вперёд.

Наша цель — быть в середине пелотона. Это будет большим вызовом для технической команды, но они принимают его. Да, всё это займёт некоторое время, такое не происходит за одну ночь, даже если вы очень давно в этом спорте. Но я понимаю это», — приводит слова Кальтенборн Autosport.