Маркес: каждая гонка в этом сезоне непредсказуема

Гонщик «Хонды» Марк Маркес дал комментарий к предстоящему Гран-при Нидерландов MotoGP.



«Мы провели позитивную гонку и многообещающий тестовый день в Каталонии, поэтому с нетерпением ждём возможности вернуться на трассу и продолжить выступать на том же уровне в следующей гонке. Мне нравится Ассен. Там у нас были хорошие гонки, и у нас осталось много хороших воспоминаний о нём.



Конечно, погода там всегда непредсказуема и очень быстро меняет ситуацию, поэтому мы должны быть готовы адаптироваться, как в 2014 году и 2016 годах. Всё это в сочетании с тем, что каждая гонка в сезоне также кажется довольно непредсказуемой, означает, что нам нужно быть полностью сфокусированными и усиленно работать начиная с пятничной практики, чтобы найти хорошие настройки для мотоцикла и шин с целью бороться за подиум в гонке», — цитирует Маркеса официальный сайт MotoGP.