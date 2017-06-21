Вольф: «Мерседес» не будет вмешиваться в отношения «Макларена» с «Хондой»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сказал, что немецкий производитель не намерен вмешиваться в отношения «Макларена» с «Хондой». Ранее появились слухи, что в связи с недовольством относительно качества моторов «Хонды» британская команда может вернуться к использованию силовых установок «Мерседеса».



«На данный момент это не является нашим приоритетом. Во-первых, мы бы хотели, чтобы «Хонда» и «Макларен» выяснили свои отношения. Если вас считают новой невестой, то вам бы хотелось, чтобы пара сначала развелась, прежде чем вы запрыгнете в постель.



Мы не хотели бы вмешиваться на данном этапе, это наш приоритет. Основной приоритет заключается в том, чтобы «Хонда» оставалась в спорте и у неё были функциональные отношения с её клиентами. Именно поэтому, мы не хотим на данный момент погружаться в эту тему», — цитирует Вольфа GPUpdate.