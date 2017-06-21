Абитебуль: «Рено» готов обеспечивать моторами четыре команды в 2018 году

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль сообщил, что французский производитель имеет возможность обеспечивать своими моторами четыре команды в 2018 году. В последний раз «Рено» поставлял моторы четырём командам в 2014-м.



«В прошлом мы были способны поставлять моторы четырём командам. В конце эпохи моторов V8 мы очень успешно с этим справляемся. В начале эпохи V6 делать это было очень сложно и болезненно.



Думаю, что сейчас мы возвращаемся на те позиции, где могли бы всерьёз рассмотреть возможность обеспечения моторами четвёртого клиента. Надёжность моторов будет под контролем чуть позже в этом сезоне, а многое другое будет в следующем году», — цитирует Абитебуля Motorsport.