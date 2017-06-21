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Абитебуль: «Рено» готов обеспечивать моторами четыре команды в 2018 году

21 июня 2017, среда. 11:18. Авто

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль сообщил, что французский производитель имеет возможность обеспечивать своими моторами четыре команды в 2018 году. В последний раз «Рено» поставлял моторы четырём командам в 2014-м.

«В прошлом мы были способны поставлять моторы четырём командам. В конце эпохи моторов V8 мы очень успешно с этим справляемся. В начале эпохи V6 делать это было очень сложно и болезненно.

Думаю, что сейчас мы возвращаемся на те позиции, где могли бы всерьёз рассмотреть возможность обеспечения моторами четвёртого клиента. Надёжность моторов будет под контролем чуть позже в этом сезоне, а многое другое будет в следующем году», — цитирует Абитебуля Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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Теги
Рено Спорт Ф-1 Сириль Абитебуль
Новости. Авто
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