Хэмилтон: я могу завершить карьеру в конце этого года

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не стал исключать возможность завершения карьеры в ближайшем будущем.



«Моя судьба в моих руках. Я могу решить остановиться в конце этого года. Означает ли это, что моё наследие будет менее велико, чем было бы, если бы я остановился через пять лет? Кто скажет? Мне не нравится планировать это, потому как кто знает, что меня ждёт за углом? Я не знаю, что буду делать», — цитирует Хэмилтона принадлежащий ФИА журнал Auto.



Впрочем, уход Хэмилтона в конце текущего сезона кажется маловероятным, учитывая, что ему нравится его нынешнее положение в Ф-1. «Да, сейчас это гораздо более приятно из-за конкуренции. Также легче бороться с другой командой. Когда конкуренция проходит внутри команды, это просто как большой вихрь, напряжение становится всё сильнее, и это не совсем то, ради чего построена команда. Теперь же, имея ещё одну команду, с которой мы боремся, мы все вместе объединены одной целью. Это гораздо более мощно, это потрясающе», — отметил британец.