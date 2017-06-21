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Прост отреагировал на слухи о возможном появлении в Ф-1 китайской команды

21 июня 2017, среда. 15:40. Авто

Четырёхкратный чемпион мира в Формуле-1 Ален Прост прокомментировал слухи, что в «Королевских автогонках» может появиться 11-я команда. Ранее немецкое издание Bild сообщило, что в 2018 году в Ф-1 может прийти команда с финансированием из Китая.

«Прежде у нас были гоночные команды, но теперь всё намного больше напоминает бизнес. Это одна из причин, по которым мы теряем поклонников, они не понимают, как производитель напитков «Ред Булл» может побеждать автомобильные компании.

Но я могу сказать, что любому, кто хочет создать свою гоночную команду, сейчас это сделать легче, чем в мои времена. Те времена были, возможно, худшими в истории для чего-то подобного.

Мы никогда не получали более $ 10 млн от Ф-1, но должны были заплатить $ 28 млн за моторы в первый год и $ 30 млн во второй. Как это должно было работать? Сегодня каждая команда получает по крайней мере $ 40 млн призовых», — цитирует проста Grandprix.

В 2018 году в Ф-1 может появиться китайская команда
Источник: GrandPrix Сообщить об ошибке
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Ален Прост
Новости. Авто
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