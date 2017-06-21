Тодт: приход новой команды в Ф-1 до 2019 года маловероятен

Президент ФИА Жан Тодт поделился своими мыслями относительно возможности появления новых команд в Формуле-1. Ранее появились слухи, что в «Королевские гонки» может прийти команда с китайским капиталом.



«Когда мы почувствуем, что пришло время, то проведём тендер. На данный момент у нас 10 команд, но идея состоит в том, чтобы иметь в чемпионате до 12 конюшен. Если у нас будет одна или две сильные команды-новички, то это может быть возможно. Всегда ходят какие-то слухи, но некоторые команды проявляли интерес», — приводит слова Тодта F1i.



Президент ФИА отметил, что любой новичок также пройдёт все необходимые проверки, прежде чем сможет побороться за место в Ф-1. «Это требует своего рода аудита, чтобы увидеть, кто является потенциальным владельцем. Если это крупный производитель, то всё легко, но если это частная команда, то нужно быть более осторожными».

Также Тодт отметил, что маловероятно появление новой команды до 2019 года: «Было бы глупо считать, что команда будет готова выйти на старт через восемь месяцев».