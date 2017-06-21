Сайнс-младший: дверь в «Торо Россо» открыта, но, надеюсь, будут ещё варианты

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший уверен, что команда предложит ему место на 2018 год, но ждёт и других вариантов.

«Я никогда не скажу „никогда“ „Торо Россо“. Они сформировали меня как пилота, и я горжусь тем, что они со мной сделали и на каком мы сейчас уровне. Они также гордятся тем, насколько с ними я прибавил как пилот. И я невероятно благодарен Хельмуту Марко за то, как вырос с ними. Он даёт мне много советов. Не думаю, что между нами будет недопонимание.

Я никогда не стану закрывать дверь в «Торо Россо». И не скажу, что не стану выступать за них в 2018-м. Было бы глупо закрывать дверь, которая сейчас выглядит открытой. Если «Ред Булл» не обратится ко мне в октябре, мне придётся обратиться к ним. Но я уверен. В прошлом году они использовали опцию в моём контракте в июне. Обычно такие вещи происходят летом, так что я не теряю терпения.

Я уверен, что Хельмут Марко и «Ред Булл» поступят правильно для моего будущего. Надеюсь, у меня будет несколько вариантов. Мы проанализируем их вместе с «Ред Булл» и тогда начнём принимать решение. После трети такого отличного сезона мне было бы глупо думать о вариантах на 2018 год. Я должен наслаждаться этим годом. Пока он лучший для меня в Ф-1", — приводит слова Сайнса Racer.