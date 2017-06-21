Абитебуль: план развития мотора «Рено» — не дело «Ред Булл»

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что план развития мотора его компании не зависит от «Ред Булл». Ранее австрийцы говорили о желании получить обновление двигателя.

«Больших шагов не будет. Мне жаль, особенно главную для нас жёлтую команду, но волшебных пуль не осталось. Я люблю „Ред Булл“, но план развития мотора и разговоры о нём — не их дело. Сейчас мы постоянно работаем над улучшением мотора.

В прошлом году у нас был такой дефицит, что обновление могло дать явную разницу с другими командами. В этом году такого не будет, как и в следующем. Потому что разрыв так сократился, что всё дело в маленьких шагах, из которых будет построен мост к лидерам. И это происходит от гонки к гонке", — приводит слова Абитебуля Autosport.